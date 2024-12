Filtran furioso descargo del ex de Denise Rosenthal y acusación de infidelidad: «Me cagó con otro hueón»

Durante los últimos días Denise Rosenthal y Camilo Zicavo han estado en el centro de la polémica, a partir de la gran cantidad de críticas que ha recibido el músico, a quien acusaron de infidelidad mientras estaban casados.

Es en este contexto que, decidió responder a algunas de las fans de la cantante, lo que solo le trajo más cuestionamientos por su actuar. Pero en las últimas horas quedó la escoba, luego de que publicara una dura acusación contra su ex.

Resulta que Cecilia Gutiérrez filtró en su canal de difusión, una historia que Camilo Zicavo habría subido a su close friends de Instagram, donde hace un duro descargo, además de asegurar que Denise Rosenthal es la que le fue infiel.

La acusación de infidelidad en contra de Denise Rosenthal

«Hay una que me cagó con otro wn, se fue del país medio año, a pues era algo que necesitaba vivir sola. Se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso», comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, el ex de Denise Rosenthal agregó: «¿Y el gorreado soy yo ct…? Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos? Además, yo que a pesar de todo eso (porque no es la primera que usa el hate de internet contra mi para promocionar sus temas y estando casados)».

«Y yo ahí me la banqué y quería construir y acompañarla en su proceso. Que gil fui. Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta wea más promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes de yo como hdp», continuó el líder de la Moral Distraída.

Junto con esto señaló: «Las patitas ctm. Yo sé que estas cosas no hay que subirlas y el Abel (su hermano) me va a retar, pero ustedes son mis cercanos cercanos y ya hoy necesitaba decir alguna hue… porque por la chucha la wea barsa».

Por último, Camilo Zicavo le hizo una petición a sus cercanos. «No lo compartan ni se lo muestren a nadie porfa. Es para ustedes nomas. LTKM, gracias por contenerme en este periodo ql», la cual claramente no respetaron, pues al poco tiempo terminó en manos de Cecilia Gutiérrez.