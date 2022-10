Daniela Aránguiz le dedica especial saludo a Jorge Valdivia

Como te hemos contado en las últimas semanas, uno de los rumores más grandes en el mundo del espectáculo era sobre la separación de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. Pues en varios paneles de farándula se aseguró que la parejita finalmente había decidido poner fin a su matrimonio.

Tanto así que el exfutbolista y la influencer han sido vistos carreteando de lo lindo y hasta coqueteando con distintas personas, lo que dejaba más que claro que ya no habría vuelta atrás en su relación. Sobre la cual incluso se especuló que ya estarían hablando de divorcio.

Al final, estos rumores terminaron por confirmarse unos días atrás, luego de que la propia Daniela Aránguiz conversara con Zona de Estrellas, donde reveló que efectivamente está saliendo con Luis Mateucci. Esto a partir de la filtración de un video donde se les ve de lo más coquetos.

«Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera. Eso no significa que con todas las personas que salgo esté de novia o algo. Pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada, pero jamás le he faltado el respeto a nadie» señaló.

Por su parte, el argentino le dijo a Hugo Valencia a través de WhatsApp que «Una imagen vale más que mil palabras. Dany me gusta hace mucho tiempo y yo la encuentro una mujer con todas sus letras, como yo nunca había conocido en mi vida».

El mensaje de Daniela Aránguiz a Jorge Valdivia

Y en medio de esta situación es que Daniela Aránguiz sorprendió a sus más de 749 mil seguidores en Instagram durante la jornada de este jueves, luego de que compartiera una historia dedicándole un mensaje a Jorge Valdivia por su cumpleaños.

Resulta que la ex chica Mekano subió una postal donde se puede ver al deportista junto a sus dos retoños y ella misma, celebrando en un restaurante. «Feliz cumpleaños Jorge, siempre seremos familia» escribió para acompañar el registro.