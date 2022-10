Don Francisco y su faceta de bisabuelo: «Es algo muy hermoso»

Esta noche de jueves, “Socios de la parrilla” recibió como invitado en el quincho de Canal 13 a Mario Kreutzberger, Don Francisco, para conversar con sus anfitriones, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Tras recordar que este 4 y 5 de noviembre se celebra una nueva Teletón, los “Socios” partieron conversando en el quincho de Canal 13 sobre la experiencia de Don Francisco como bisabuelo. “Es algo muy hermoso”, opinó el legendario animador.

“Ha sido muy especial porque uno entiende que es un premio, no todos alcanzan a ser bisabuelos. Por el rango de edad y el cambio de actividad, uno tiene más tiempo para mirar y para pensar en todo lo personal. En esta etapa he tenido la oportunidad de verla bastante, a pesar de que la bisnieta vive en California y yo vivo en Miami”, confesó sobre la niña de 9 meses, hija de su nieto Ilan.

Tras ver un video del animador cantándole a su bisnieta mientras la pasea en coche, Don Francisco indicó que es una canción compuesta por él mismo para el Clan Infantil. “Yo creo que le llama la atención la canción, siento que me busca con los ojos”, dijo.

Don Francisco sobre Pancho Saavedra

Adicionalmente, Kreutzberger opinó sobre el programa “Socios por el mundo”, confesando que inicialmente no le gustó el espacio estrenado en marzo pasado. “Yo vi esa cuestión y dije, ‘pucha pero no hicieron nada, qué pencas’. Después vi el segundo capítulo y entendí que ustedes habían hecho un invento que encontré muy interesante, porque el viaje es lo de menos, lo que importa es lo que pasa con dos amigos que tienen que viajar y cada uno muestra su personalidad”, dijo.

Don Francisco recordó también que conoce a Pancho Saavedra desde hace muchos años, y que incluso le ha dado consejos personales, como cuando este le hizo una importante confesión. “Él estuvo en mi casa comiendo y en un momento de la comida, cuando estábamos hablando de otra cosa, me dijo ‘don Francisco, yo soy gay. Y no sé cómo contarle a mi papá’. No esperaba que me contara eso, entonces me demoré un poco en contestarle”, dijo. “Me aconsejó que lo mejor era ir transparente por la vida y sacarse las mochilas”, replicó el rostro de “Lugares que hablan”.