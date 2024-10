«Veo el túnel y me voy»: Angélica Castro recuerda el momento cuando estuvo a punto de morir

Angélica Castro se convirtió en la más reciente invitada del podcast ‘Más que titulares’, en la que se refirió a una serie de temas con relación a su vida personal y a su larga carrera en los medios.

Es en este contexto que, la comunicadora se refirió a uno de los momentos más complicados de su vida, cuando estuvo a punto de morir tras el parto de su hija Laura. Esto debido a que los doctores, no se fijaron y le dejaron unas gasas al interior de su cuerpo por una semana, lo que le causó un shock séptico.

«Para mí es un milagro (…) fue tremendo, me costó 6 años hablar del tema», afirmó Angélica Castro, quien señaló que, a pesar de la insistencia de sus familiares, tomó la decisión de no interponer acciones legales en contra de los responsables.

«Al principio dije ‘sí, lo voy a demandar’, pero era tan dramático recordar, fue complejo», aseguró la también actriz en el podcast.

La honesta reflexión de Angélica Castro tras estar al borde de la muerte

Tras esto, es que Angélica Castro aprovechó de hacer una emotiva reflexión sobre lo que significó este momento en su vida. «¿Por qué hablé después de un tiempo?, fue porque dije ‘yo no tenía idea del conteo de gasas en un parto natural’, por ejemplo, y es súper importante hacerlo».

«Hay cosas bien delicadas en el parto, de las cuales hay que estar muy atenta (…) para mí eso que viví fue una oportunidad de crecimiento gigantesco, puedo decir que hubo un antes y un después en mi vida», continuó señalando la influencer.

Junto con esto, afirmó que «cuando estoy enfrentando el momento más alegre, luminoso y feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de mi vida, resulta que me muero, veo el túnel y me voy».

«Efectivamente, me estaba muriendo, pero logré volver, gracias a Dios, pero qué pasa con eso, pues yo digo ‘si yo volví, es para mí una nueva oportunidad que me está dando la vida’, porque yo me podría haber ido y mi hija hubiera vivido una historia con un tremendo papá, pero sin su mamá (…) yo la hubiera conocido desde otra dimensión», cerró.