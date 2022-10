Cristián de la Fuente rompe el silencio tras infidelidad: «Enmendar el error»

La polémica de los últimos días en el mundo de la farándula es la filtración de un video de Cristián de la Fuente, en el que aparece abrazando y besando a una desconocida chiquilla en un restaurante de México, dejando la grande tanto en Chile como en el país del norte.

Es más, a las pocas horas, el actor habló con un periodista de Univisión, a quien le señaló que «Cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video».

Desde ese momento que Cristián de la Fuente se ha mantenido en completo silencio. Especialmente considerando que a fines de la semana pasada volvió a nuestro país para celebrar el cumpleaños número 18 de su retoña Laura.

Pero durante la jornada de este lunes, el intérprete nacional debió a regresar a Ciudad de México por motivos laborales. Instancia en la que lo esperaban una serie de periodistas, esperando consultarle por el episodio de infidelidad con su esposa.

Frente a esta situación, es que finalmente Cristián de la Fuente decidió romper el silencio de forma pública y referirse al polémico episodio que lo tiene en el centro de la noticia en ambos países.

¿Qué dijo Cristián de la Fuente por la filtración del video?

De acuerdo a lo emitido por el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo, el actor chileno comenzó señalando que: «Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia».

Siguiendo por esta línea, de la Fuente se refirió los siguientes pasos que tomará con el fin de recomponer su relación. «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

Hay que mencionar que hasta el momento, Angélica Castro, no ha emitido ninguna clase de declaración con relación a la infidelidad y continúa con sus publicaciones en redes sociales, al igual que siempre. Pero comenzaron a circular una serie de rumores en los que se asegura que no tiene intención de perdonarlo y que incluso está barajando el divorcio.