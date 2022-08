Kathy Orellana se confiesa por su rehabilitación: «Después de todo el jugo que di»

En el último tiempo, Kathy Orellana tenía más que preocupados a sus seguidores, luego de compartir una serie de registros en sus redes sociales, en los que se le puede ver con un comportamiento bastante errático, prendiendo las alarmas de muchos.

Y luego de pasar por este complejo momento, la cantante está dando un vuelco en su vida, ya que comenzó con un proceso de rehabilitación gracias a la ayuda de Daniel Fuenzalida, por lo que espera ir mejorando poco a poco.

Es en este contexto que durante la jornada del domingo, Kathy Orellana hizo una transmisión en vivo en la que habló con sus seguidores sobre lo que ha sido este proceso y los cambios que ha visto en el corto plazo.

Kathy Orellana y su reflexión

Para comenzar, la ex chica Rojo confesó que le recomendaron «fumar tabaco, tabaco natural. Es más rico sí, pero se apagan a cada rato, ningún brillo. Igual hace menos daño y se gasta menos plata».

«Hice este en vivo porque hace rato que no converso. Después de todo el jugo que di, ahora me siento con la capacidad, no sé si capacidad pero un poquito más serena» continuó Kathy Orellana con relato.

Tras esto, la chiquilla respondió sin filtro a la pregunta que le hizo uno de sus seguidores. «No, no estoy consumiendo nada, igual de repente me fumó un cañito para relajarme. Como forma de S.O.S», afirmando que «lo estamos viendo con mi equipo, mis terapeutas, mi psicólogo, mis psiquiatras».

Junto con esto, Kathy Orellana reflexionó sobre los momentos que ha pasado en el último tiempo. «De verdad creo que Dios es tan poderoso y tan importante en mi vida que pone a los momentos y las personas correctas. Quizás, no quizás, estoy convencida de que todo lo que he pasado era por que lo tenía que pasar».

Para cerrar, no dudó en responder al desubicado comentario de un usuario que escribió: «Yo le veo la cara distorsionada», frente a lo que señaló con humor «Será porque toy lucida jajaja y antes no jajaja».