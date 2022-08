Gala Caldirola terminó entre lágrimas en medio de El Discípulo del Chef

Por estos días, Gala Caldirola está participando en El Discípulo del Chef, instancia en la que durante el capítulo de este lunes protagonizó un emotivo momento, luego de que contara la compleja situación que la hizo abandonar el espacio este domingo.

Frente a esto, la española mencionó que su repentina salida se debió a que su retoña Luz Elif estaba pasando por un delicado estado de salud. «Se levanta y me dice: ‘¿Por qué no estás cuando me despierto?'», señaló entre lágrimas.

Siguiendo por esta línea, Gala Caldirola agregó: «Mi hija está con bronquitis, y está mal, me da pena dejarla solita» dejando más que preocupados a todos en su equipo y a Ennio Carota. «Como madre, todo el mundo me entenderá, que me parte el alma tener que dejarla en casa» continuó mientras señalaba que la pequeña lleva varios días con los síntomas.

Obviamente que de inmediato el chef italiano no dudó en entregarle todo su apoyo. «Si tú necesitas ir a verla, y estar con ella, tienes toda la libertad de hacerlo», junto con agregar «Tú sabes que nuestra labor acá es protegerte y cuidarte».

Pese al ofrecimiento de Carota y mientras se secaba las lágrimas, Gala Caldirola al final tomó la decisión de seguir adelante con la competencia. «Sé que mi hija va a estar bien con su papá, y además quiero que el equipo sienta que estoy comprometida con ellos».

Gala Caldirola y los rumores con Mauricio Pinilla

Se debe mencionar que hace un tiempo, comenzaron a correr fuertes rumores de que la ex chica reality estaba saliendo con Mauricio Pinilla y que el futbolista estaba tan metido en la relación, que incluso la estaba apoyando con dineros.

A raíz de esto, Gala Caldirola terminó indignada y no dudó en salir a responder. «No puedo creer que en este siglo todavía exista esa mentalidad machista y antigua donde se cree que las mujeres siempre tienen que depender de un hombre».

«Soy una mujer decididamente independiente. Tengo una situación laboral maravillosa y no le debo nada a nadie!», continuó la chiquilla.