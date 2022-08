¡Es oficial! Confirman salida de Diana Bolocco de Mucho Gusto

Durante las últimas semanas comenzaron a correr fuertes rumores sobre la continuidad de Diana Bolocco en Mucho Gusto. Esto debido a que a pesar de que las grabaciones de su estelar, El Retador. Aún no ha retomado sus funciones en la animación del matinal de Mega.

Es frente a esto que en Me Late Prime, Sergio Rojas aseguró que no tendría interés en volver. «Podría causar un remezón que no se había visto por lo menos en las últimas décadas, porque no solamente podría dejar un espacio televisivo, sino que además podría dejar la televisión para siempre».

Siguiendo por esta línea, el periodista de farándula, indicó que con la situación de Diana Bolocco «todo indica que los planes de vida de esta gran animadora, no estarían de mano con la televisión, así que posiblemente estemos ante un retiro anticipado».

«Hace dos semanas que dejó de grabar El Retador, y ella desaparece en un anonimato que es por lo menos extraño… se esperaba que regresara al matinal y no lo ha hecho» afirmó en ese momento.

La salida de Diana Bolocco

Desde ese momento que Diana Bolocco se ha mantenido en silencio, solo apareciendo en el programa online de José Miguel Viñuela. Donde lanzó una crítica a los matinales de hoy en día y la televisión abierta, asegurando que «se olvidó de la entretención».

A raíz de esta situación, desde Megamedia, publicaron un corto comunicado en el que se refieren a la situación actual de la animadora. «Megamedia informa que nuestra animadora Diana Bolocco no seguirá en la conducción de Mucho Gusto».

«Diana, quien en estos últimos meses ha estado a cargo de la animación de El Retador, ahora se enfocará junto a Mega en el desarrollo de nuevos proyectos en el área de entretención» continúa el texto.

Para cerrar, señalaron que «Agradecemos y valoramos el aporte profesional y humano que Diana entregó al Mucho Gusto».