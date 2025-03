Diana Bolocco tuvo que ir a la clínica tras graves problemas de salud: “No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida»

En la edición del martes de Plan Perfecto, programa de espectáculo de CHV, no estuvo su conductora habitual, Diana Bolocco.

La animadora reveló por sus redes sociales que está pasando un delicado estado de salud, así que debía ausentarse de sus labores en el medio.

Diana Bolocco cayó enferma

“Me fui a la B”, partió señalando la presentadora a través de sus redes sociales.

“No me acuerdo haberme sentido peor en mi vida. Náuseas, dolor de guata, muy decaída y con mucho frío. No tenía fiebre, pero ahora sí. Me duele hasta el pelo”, explicó.

Por otro lado, detalló que tampoco se pudo presentar a las grabaciones de Podemos Hablar. “No voy a poder ir a mi grabación de hoy. Me siento culpable”, lamentó.

“Gracias al colega que me reemplazará. Apenas sepa quién es, le daré los agradecimientos públicos. Gracias equipo lindo de PH por el apañe. Y a ustedes, gracias por los corazoncitos que me van a mandar”, agregó Diana.

¿Alguien más así? ¿Dolor de guata, náuseas, diarrea, fiebre? ¿Qué será? ¿Influenza?”, explicando los síntomas que presentó.

Tuvo que ir a la clínica

Su siguiente historia en Instagram fue de ella en un recinto de salud, al que debió asistir por la gravedad de su situación.

“Gracias por los mensajes de cariño y preocupación. Tengo un rotavirus. Ya me siento mucho mejor porque me bajaron la fiebre y me pasaron dos bolsas de suero. Me voy a dormir pero no sin antes agradecer a mi querido Eduardo de la Iglesia por conducir el capítulo de PH. Nos salvaste”, explicó el rostro de CHV para tranquilizar a sus fans.