¡Ándate cabrito! Laura Prieto saca suspiros con registro en lencería

Casi un millón de seguidores tiene Laura Prieto en su cuenta de Instagram, donde en todo momento está compartiendo registros de su día a día, sus nuevos emprendimientos y proyectos laborales. Además de coquetas postales que si o si la llenan de piropos por lo regia que se ve.

Así es como te lo contamos anteriormente, luego de que compartiera algunas postales de una osada sesión de fotos en lencería que se mandó. Es en este contexto que durante las últimas horas, el fotógrafo a cargo, subió un video que incluye casi todas las postales tomadas.

La publicación al poco tiempo consiguió más de 18 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no podían más con lo guapa que luce Laura Prieto y no dudaron en escribirle sobre lo guapa que luce y que cada vez está mejor.

«Bellísima»; «Me enamoree»; «tremenda hermosura»; «Siempre hermosa»; «De infarto las fotos»; «Como el vino, bella»; «devuelvete que te pasaste»; «Que mujer más atractiva y sensual»; «Preciosas las fotos!!!»; «Wow maravillosa Laurita divina»; «Te has vuelto bien diosa»; «Guapa siempre» y «eres una mujer estupenda» es parte de lo que le escribieron.

Laura Prieto y el amor propio

Hace un tiempo, la chiquilla compartió un sentido mensaje con relación a la salud mental, dedicado a todos los que pasan por momentos difíciles. «Estos días he estado con mucha ansiedad. Escribo esto porque sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por algo parecido».

«Quiero decirles que estoy orgullosa de todxs ustedes que primero se hicieron cargo. Porque puta que hay tener cojones para asumir un trastorno de la personalidad, sobrellevar tu prejuicio, luego el prejuicio de los demás, de la sociedad y luego salir a dar la pelea día a día» agregó.

Además, Laura Prieto señaló que «son y somos maravillosos, fuertes y con mucho coraje. Por eso escribo esto porque si estás del otro lado pasando un momento complicado y te digo yo también pasé por algo así».