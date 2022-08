Camila Recabarren llega a Chile tras polémico paso por Estados Unidos

Por varios meses, Camila Recabarren estuvo completamente desaparecida del mundo del espectáculo, pues tras su paso por el programa de cocina MasterChef Celebrity, la chiquilla decidió cerrar su cuenta de Instagram y mandarse a cambiar de nuestro país.

Desde ese momento que no se supo nada de la ex Miss Chile, hasta que hace unas semanas reapareció con polémica, luego de que una mujer saliera a funarla, asegurando que no le había pagado el arriendo y que se la pasaba «drogada».

Es frente a esta situación que Camila Recabarren volvió a redes sociales para compartir un comunicado sobre las acusaciones, revelando que tras su llegada al país del norte, se ha dedicado a vender piedras en la calle.

«No me importa ni consumo televisión ni farándula. Fue mi trabajo y generé lucas en su momento que ya se fueron. Hoy no me muevo por lucas. He crecido como mujer como madre, como ser humano» es parte de lo que señaló en ese momento.

A partir de esto, es que Camila Recabarren comenzó a compartir diferentes registros de lo que ha sido su nueva vida en Estados Unidos junto a su retoña, dejando de lado completamente la polémica que la vio de vuelta en las noticias.

Camila Recabarren en Chile

Pero en este contexto que recientemente la influencer dejó más que sorprendidos a sus seguidores, pues está de vuelta a nuestro país e incluso tiene un nuevo trabajo.

Resulta que Camila Recabarren se le vio en Instagram, mostrándose de nuevo en su rol de modelo, haciendo pasarela para la tienda Petit La Serena. «Una bomba de simpatía y belleza», escribieron en la red social de la marca, donde subieron imágenes de Camila luciendo sus prendas.

Posteriormente, la joven también compartió historias donde se le vio junto a su hija Isabella y sus queridos perros, disfrutando de su ciudad natal.