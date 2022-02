Oriana Marzoli rompe el silencio tras detención: «No me merezco nada de esto»

Hace unos días te contamos que Oriana Marzoli no pasó por un muy buen fin de semana, esto debido a que la chiquilla terminó detenida durante la jornada del domingo; tras una violenta pelea con su ex pareja Eugenio Gallego.

De acuerdo a los primeros reportes, desde la madrugada se comenzaron a escuchar fuertes ruidos y gritos en su departamento de Madrid, por lo que la policía llegó hasta el lugar y se llevó a ambos hasta una comisaría.

A partir de ese momento, Oriana se había mantenido en completo silencio, sin siquiera publicar nada en redes sociales. Pero finalmente esta jornada la chiquilla decidió dar su versión por medio de su plataforma mtmad.

La versión de Oriana Marzoli

Para comenzar, la ex chica reality señaló que que no iba a profundizar en el tema, y afirmó que se trató de una discusión fuerte. «Lo único que quiero dejar claro es que no ha sido como lo quieren vender en televisión. Me parece que los titulares tampoco son los correctos», comentó.

«Los vecinos no llamaron a ninguna policía, fue mi madre la que lo hizo», afirmó Oriana Marzoli en un video.

Siguiendo por esta línea, Oriana Marzoli agregó que ella no provocó la situación, y que nunca lo haría. Además, pidió a la gente no lo tomara como una broma.

«Yo podré tener mucho carácter, podré ser una chica que no me calle, pero jamás he buscado una situación de este tipo. Quiero que quede bien claro», indicó.

«He visto cada comentario. Por supuesto que el 90% de la gente está a favor de verme bien, ósea están esperando lo mejor de mi, dándome ánimo, fuerzas, de todo», dijo Oriana Marzoli.

«Y siempre está el 10% de la gente mala, que quiere decir que yo me merezco esto. Yo no me merezco nada de esto, ni ninguna chica», agregó.

Para finalizar Oriana Marzoli señaló que ya no volverá con su ex pareja; ya que al parecer la detención dejó más que clara que la relación que comenzó en 2018 ya no tenía vuelta.

«Nosotros hemos tenido una conversación después de esto y creo que los dos sabemos que ya está. Deberíamos no coincidir, es lo mejor» comentó.