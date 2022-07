Naya Fácil responde tras esconderse de Pailita: «No fueron solo besos»

Hace unos días, Naya Fácil volvió a dejar la grande entre los usuarios de redes sociales, esto luego de que protagonizara una particular situación ni más ni menos que con Pailita, uno de los artistas urbanos más populares de nuestro país.

Resulta que la chiquilla se puso a compartir una serie de historias desde un evento al que fue invitada; y donde el colaborador de Ultra Solo se estaba presentando.

Ya al final del carrete, Naya Fácil subió videos desde el auto en el que se trasladaba, momento en el que se pudo apreciar otro vehículo, donde iba ni más ni menos que Pailita. El cantante de inmediato comenzó a hacer gestos a la cámara y esperar que la chiquilla le respondiera.

Pero a pesar de todos los intentos del joven oriundo de Punta Arenas, la influencer no estaba ni ahí e incluso intentó esconderse para que no la viera. Situación que de inmediato desató las especulaciones entre sus seguidores.

Uno de los mayores rumores que comenzaron a circular, es que Naya Fácil habría tenido una noche loca con un amigo cercano de Pailita, por lo que estaba tratando de evitar encontrarse con él nuevamente.

Naya Fácil cuenta la firme

Y finalmente durante esta jornada, la chiquilla decidió salir a responder a la polémica, luego de que varios usuarios de Instagram le preguntaran sobre lo que realmente había pasado. «¿Por qué te escondías de Pailita?» le consultaron sin filtro.

Frente a esto, Naya no dudó en responder por medio de sus stories: «Ya, miren, no me escondí de pasada», asegurando que es una «chica muy tímida».

Siguiendo por esta línea, señaló que «para la gente que dijo ‘ay, Naya, qué te creís, no’. Porque yo sabía que él me iba a molestar. Por eso me escondí».

Ya cerrando el tema, Naya Fácil confirmó que efectivamente tuvo un encuentro cercano con un amigo de Pailita. «Yo me comí a un amigo de él, pero no fueron sólo besos, fue de todo. Pasó de todo. Y me dio vergüenza, por eso me escondí».