Mujer que funó a Camila Recabarren da detalles del altercado

Recientemente, te contamos que Camila Recabarren volvió con todo a ser el centro de la noticia, esto luego de que una chilena residente en Estados Unidos, publicara un video funando a la ex Miss Chile por no pago del arriendo, además de otros problemas con su departamento.

«No pagó el arriendo. Se fue como rata sin pagar 1300 dólares. No pagó agua ni luz ni gas. Y dice que no tiene plata porque tiene hija. La loca no tiene ni pa comer. Fuma todo el día, se droga con hongos y estando con su hija presente. Con suerte tiene pa comprarle un yogurt a su hija» es parte de lo que señaló Daniela López en el registro que se viralizó de inmediato.

Es tras esta situación, que la mujer conversó con Página 7 durante la jornada de este lunes, instancia en la que aprovechó de revelar cómo es que Camila Recabarren llegó a vivir a su departamento y las condiciones en las que lo dejó al irse.

Los detalles de la funa a Camila Recabarren

«Yo soy artesana desde niña y Sergio le habló de que yo he viajado por el mundo con mi artesanía. Camila me escribió de un Instagram que ya cerró y quedamos en que ella vendría» comenzó indicando López, quien afirmó que un fotógrafo la contactó con la ex chica reality.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Cuando ella llegó yo no tenía pieza, pero le pasé mi cama y yo dormí en un colchoncito de bebé. Pasaron los días y se desocupó una pieza. Se la arreglé para ella y su hija».

«Llegué de sorpresa porque ni ella ni el amigo chileno (que también alojaba ahí) me respondían. Cuando llegué, no había nadie en la casa. Estaba todo abierto, sin llave, y literal la cagada en la casa. Todo sucio, lleno de chelas por todos lados» siguió, afirmando que Camila Recabarren le debe 1.300 dólares de arriendo, mientras que su amigo 1.100.

Pero esto no es todo, sino que además le habrían subarrendado una pieza a otra persona. «Camila y su amigo arrendaron esa pieza desocupada a un tal Luciano que venía de Miami, y ellos se quedaron con ese dinero también. O sea, subarrendaron a escondidas para quedarse la plata y le cobraron mil dólares al tal Luciano».

La salida del departamento

«Como llegué de sorpresa y pregunté si tenían el dinero y dijeron no, Bastián (amigo de Camila) se fue ese mismo día de aquí. Pero a Camila no le dije que se fuera, al contrario, le dije ‘mira, quédate hasta fin de mes. No te voy a echar con tu hija’» indicó.

Tras esto, afirmó que «Le fui a golpear la puerta y pregunté si nos ayudaba, y dijo que no porque estaba con su hija ocupada. Miro hacia adentro y ella tenía todo empacado para irse. Ahí le pregunté si es que se iba y me dijo que sí y me cerró la puerta en la cara».

«Ella tenía buenas referencias de mí. Yo la verdad no la conocía a ella porque yo no vivo en Chile hace años, pero todos los chilenos que venían la conocían y me decían ‘tienes a la Miss Chile’».

Para cerrar, López señaló: «Ella dijo que estaba vendiendo un departamento en Chile y que estaba esperando dinero de ahí, pero desde junio que espera ese dinero, y yo le creía. Te juro que pensé que ella era una bakana, una pulenta como dicen en Chile, pero no».