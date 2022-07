Antonella Ríos sorprende con reflexión sobre el amor propio

Con más de 1.2 millones de seguidores, Antonella Ríos se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país. La actriz se destaca por compartir osadas postales en las que deja casi nada a la imaginación y que siempre la llenan de piropos por lo regia que luce.

Pero la intérprete nacional también se dedica a subir registros de su día a día y su familia. Por lo mismo que quedando poquito para celebrar un nuevo cumpleaños, sorprendió con una reflexión sobre el amor propio y lo mucho que ha aprendido a lo largo de su vida.

«Estoy a punto de cumplir años (pasando el aviso) y estoy completamente convencida que si hace unos veinte años yo hubiese tenido este contenido y esta historia que me constituye no habría metido la “pata” tanto y no habría dejado de creer en mi» comenzó escribiendo Antonella Ríos para acompañar una sencilla postal.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Hoy creo en mi, porque con esa misma experiencia me doy cuenta que aprendí a quererme y valorarme ♥️ Ya no son frases de #caption ahora es una declaración de libertad».

Al poco tiempo de subirla, Antonella Ríos recibió más de cinco mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por su pensamiento y pedirle que no cambie.

«Hermoso no solo lo que dices si no que se lo sientes con fuerza y convicción»; «lo mismo pensaba anoche yo»; «Admiro tu trayectoria y belleza»; «Genial lo que dices»; «admiración por ti»; «el alma habla por sí sola que sea un tiempo de armonía Perfecta» y «pucha que es verdad lo que dices» le escribieron.

Antonella Ríos se sincera

Hay que mencionar que recientemente, Antonella Ríos dio una entrevista a Página 7, donde se refirió a su trabajo en la plataforma Unlok, la cual tiene un sistema muy parecido a Only Fans; pues con una suscripción mensual, sus seguidores pueden acceder a contenido más subido de tono.

«Tengo una conexión bastante buena con eso. Además, mis fotos tienen que ver con lo que soy, con lo que quiero expresar» señaló, junto con agregar que «Uno también cobra lo expuesto que está».