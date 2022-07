Fran Sfeir saca aplausos con reflexión y fotitos al natural

Recientemente, Fran Sfeir encantó a sus más de 233 mil seguidores al compartir unas bellas postales en las que se luce posando 100% al natural. Las que además acompañó de con una sentida reflexión con relación al amor propio.

«Este es mi pelo… Recién lavado y sin secador… Siempre ha sido así, ni muy liso ni muy crespo» comenzó escribiendo la esposa de Juan Pablo Queraltó para acompañar los registros.

Siguiendo por esta línea, Fran Sfeir agregó: «Está un poco dañado, sí… Seco, también. Lo trato de cuidar cuando puedo y me lo permito, menos de lo que debiera sí. También me gustaría que fuera perfecto, obvio! Me encantaría».

«Y esta es mi cara… sin filtros y sin maquillaje. Con la rosácea y los poros y los pelos y las pecas y las machas… Me gustaría que fuera perfecta, obvio, me encantaría» continuó escribiendo la cantante.

Para cerrar su mensaje, Fran Sfeir señaló: «Pensándolo bien, un poco lo es. Así como es… perfecta».

«Bella Fran, me encantas como eres y felicitaciones por tu linda familia que tienes»; «Me encantas Fran, irradias algo especial y lindo»; «Eres perfecta y real»; «Siempre eres mucho mas bella sin filtro»; «Eres hermosa»; «Linda eres al natural» y «Me encanta como eres» es parte de lo que le escribieron.

Fran Sfeir celebró su cumpleaños

Pero si se trata de días felices, recientemente la influencer estuvo de cumpleaños y su marido, el periodista Juan Pablo Queraltó, la celebró con un emotivo mensaje.

«Esta mujer maravillosa llegó a esta vida, no solo para enamorar con su bella sonrisa, o con esos ojos intensos de amor! Sino que llegó a este mundo para entregar todo su talento musical! Toda su personalidad y toda su pachorra para enfrentar la vida!!», comenzó señalando el rostro de CHV.