Julio Milostich se confiesa de la trágica muerte de su padre: «Sentí que algo no estaba bien»

Este domingo, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo del reconocido espacio de conversación “De tú a tú”, en el que Martín Cárcamo dialogará, de manera cálida y profunda, con el actor Julio Milostich, reconocido por sus destacados roles en telenovelas y series nacionales.

El conductor del espacio llegará a la casa del actor, ubicada en la comuna de Ñuñoa, donde desarrolla su emprendimiento de cocina; y lo esperará listo para preparar las empanadas por las que se hizo famoso durante la pandemia, “Empanadas la Querencia”, proyecto que quiere consolidar instalándose con una fábrica de este producto.

En este lugar, Milostich conversará sobre su vida en Punta Arenas, su familia, compuestas por sus padres y cinco hermanos; revelará su dura infancia y reflexionará sobre sus inicios en el teatro y la ayuda que recibió para poder dedicarse a esta profesión.

Julio Milostich y la tragedia en su infancia

En relación a su infancia, el intérprete recordará a su padre, el cual se dedicaba a la hojalatería y gasfitería y con quien vivió desde los cinco años hasta que fallece. Un trágico momento de su vida, el que Julio le rememorará a Martín Cárcamo.

«Yo tenía 10 años y siempre nos quedábamos dormidos conversando o cantando, un día me despierto en la mañana y miro a mi papá, yo sentí que algo no estaba bien, lo toco y mi papá estaba helado, frío». Ese día su padre sufrió tres ataques cardíacos, falleciendo a las tres de la tarde.

Luego, el ex participante de “MasterChef Celebrity” revivirá sus grandes roles en la televisión, comenzando por la serie “Héroes”, de Canal 13; donde dio vida a Bernardo O’Higgins y comentará que “sabía lo importante que era, no sólo por la calidad del personaje; sino que para mi historia en lo que venía o lo que podría venir en televisión. Estaba consciente que estaba dando un paso súper importante en mi carrera, por eso me llamaron para ‘El Señor de la Querencia’”.