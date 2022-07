Con osada postal Betsy Camino aclara su situación sentimental

Betsy Camino tiene más de 273 mil seguidores en Instagram, con los que siempre está interactuando, mostrando registros de su día a día, sus próximos proyectos en televisión; además de su gran pasión, el salón de belleza que inauguró.

Pero a pesar de que la chiquilla usualmente no tiene problemas en comunicarse con su público, al parecer se aburrió de una pregunta que siempre le hacen, por lo que por medio de una historia salió a hacer una aclaración sin filtro.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Betsy Camino comenzó escribiendo: «No me pregunten más en fiestas ni por aquí si estoy soltera», junto con agregar una osada postal, luciéndose en ropa interior.

Es más, la cubana aseguró que no está ni ahí con tener una relación amorosa en el corto tiempo. «Siiii lo estoy y siiiii lo estaré por mil tiempos más… Nadie me llama la atención y menos la energía que deseo».

Para dar por cerrado el tema, Betsy Camino señaló que «gracias Dios, mis santos y libros por enseñarme a más… a cambiar de NIVEL».

Betsy Camino y sus supuestas relaciones

Hay que recordar que la última relación que se conoce de Betsy Camino fue ni más ni menos que con el futbolista Esteban Paredes, luego de que se aparecieran registros de los chiquillos juntitos; pero el amor no duró mucho, ya que el ídolo de Colo Colo rápidamente terminó con la cosa.

Tras esto, surgieron rumores de coqueteo con Mauricio Pinilla, tras el quiebre con Gissella Gallardo. Pero la ex Aquí se Baila rápidamente reaccionó indignada al asunto.

«Hello (Hola), y de buenas, ni cojones… ni cojones de buena. Perdón la expresión, pero ahora estoy acá en mi salón trabajando y me mandan esta noticia. Hace un año que me involucran sentimentalmente con alguien. Realmente a mí me vale verg… ese tema porque estoy soltera, estoy disfrutando muchísimo de mi soltería, conociendo personas, pasándola increíble, y estoy muy a full con todo lo que es mi trabajo» lanzó.