Detienen a Iván Arenas tras ser sorprendido manejando en estado de ebriedad

En plena noche del pasado martes 7 de junio, Iván Arenas, conocido humorista y comunicador protagonizó un accidente de tránsito en Las Condes mientras se trasladaba en su vehículo en estado de ebriedad; por lo que quedó detenido.

De acuerdo a la información entregada por radio ADN, los antecedentes preliminares recabados en el lugar de los hechos, la colisión se produjo entre dos vehículos; la cual afortunadamente no dejó lesionados, sino que solo daños materiales.

Uno de los conductores era el recordado humorista Iván Arenas, más conocido como el “Profesor Rossa”, de 70 años, quien iba bajo la influencia del alcohol.

La situación ocurrió en calle Paul Harris; donde Iván Arenas impactó su automóvil contra otro vehículo, con daños ambas máquinas como resultado; y siendo arrestados ambos conductores, quienes fueron trasladados hasta la 47° Comisaría Los Dominicos; por instrucción de la Fiscalía; debido a que quedaron apercibidos bajo el artículo 26; razón por lo que podrían ser citados por el Ministerio Público.

Nuevos antecedentes del accidente

Con el pasar de las horas de la noche se precisaron ciertos datos respecto al accidente protagonizado por Iván Arenas.

La colisión entre los vehículos (el de Arenas, de marca BMW) se produjo a la altura de la rotonda Atenas. La medición de alcotest arrojó 1,8 gramos por litro de sangre (el “estado de ebriedad” es sobre los 0,8 gramos por litro de sangre, mientras que “bajo la influencia del alcohol” es sobre los 0,3 gramos por litro de sangre).

De todas formas, el interprete del Profesor Rossa y el otro conductor involucrado fueron dejados en libertad. Esto a raíz que el impacto solo provocó daños materiales (los vehículos involucrados) y no se registraron personas lesionadas, Iván Arenas quedó en libertad, pero apercibido.

Iván Arenas con Valentín Trujillo

Hace unas semanas, el tío Valentín Trujillo dio una entrevista en De tú a tú, donde apareció Iván Arenas, a quien describió como «no tiene doble imagen, trabajar con una persona así, tan decente y tan talentoso, me fue gratísimo y fácil… estuvimos muchos años».

El “tío Valentín”, como lo bautizó Iván Arenas, desclasificó el emotivo lazo que lo une al Profesor Rossa, «nunca fui niño, nunca jugué, Iván me hizo jugar, me disfrazó de niño… me hizo hacer de guagua… de niño; es el feliz culpable de una época que yo creí que había perdido, ser niño y jugar».