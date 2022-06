Ignacia Michelson: ¿Qué piensan sus papás de su portada en Playboy?

Días atrás te contamos que Ignacia Michelson dio un gran salto en su carrera como modelo, al protagonizar la más reciente portada de Playboy Latinoamérica; donde se lució con una picarona sesión de fotos, en la que dejó casi nada a la imaginación.

Es a raíz de su participación en la conocida revista para adultos, que la ex chica reality dio una entrevista a Las Últimas Noticias, donde habló de los detalles de cómo la llamaron y lo que significó para su vida participar de ella.

Sobre la aparición en Playboy, Ignacia Michelson aseguró que la llamaron, ya que había participado hace dos años en la versión TV de la marca. «Hice un desnudo completo porque estoy toda hecha y quise mostrarlo. Además, te pagan mucho mejor».

De acuerdo a la propia chiquilla, salir en la revista era un sueño «por lo que eso representa: vivir una sexualidad sin tapujos y no por ser mujer y mostrar el cuerpo te miren mal. Al final, te destapa todos tus miedos».

¿Qué opinó la familia de Ignacia Michelson?

Por otro lado, La Michelson se refirió a la opinión de su familia, a quienes calificó de conservadores. «Mi mamá me apoya, pero para mi papá esto es lo peor. Ahora ya no me dice nada pero por dentro se quiere morir».

«Ahora nos llevamos bien. Lo que pasa es que él tuvo un antes y un después porque le dio cáncer al pulmón fase cuatro, hace tres años» agregó al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «fue un milagro, porque casi se iba a morir y desde el año pasado está en remisión. Entonces, cambió y ve la vida diferente. Ya no se enoja por cualquier cosa».

De acuerdo a Ignacia Michelson, no es que su papá no la apoye con sus decisiones, como ocupar la tapa de Playboy, «pero me dice ‘bueno, si eso te hace feliz, dale porque la vida es una y hay que vivirla como quieras'».