Tío Valentín recuerda el video prohibido del Profesor Rossa: «Nos preguntamos con qué intención fue sacado»

La noche de este domingo el tío Valentín Trujillo fue el más reciente invitado a De tú a tú, donde conversó con Martín Cárcamo sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo su difícil infancia y cómo es que llegó a convertirse en uno de los músicos más queridos de nuestro país.

Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando se reencontró con Iván Arenas. Allí, ambos recordaron la etapa en que trabajaron juntos en “El mundo del Profesor Rossa”, cómo se inició esta exitosa dupla y la profunda admiración que sienten el uno por el otro.

La música, la nostalgia y la risa se tomaron la noche de este domingo y el tío Valentín describió a Iván Arenas, “no tiene doble imagen, trabajar con una persona así, tan decente y tan talentoso, me fue gratísimo y fácil… estuvimos muchos años”.

El “tío Valentín”, como lo bautizó Iván Arenas, desclasificó el emotivo lazo que lo une al Profesor Rossa, “nunca fui niño, nunca jugué, Iván me hizo jugar, me disfrazó de niño… me hizo hacer de guagua… de niño; es el feliz culpable de una época que yo creí que había perdido, ser niño y jugar”.

El video prohibido del Profesor Rossa

Además, Martín Cárcamo les mostró el “video prohibido”, donde todos los integrantes de “El mundo del profesor Rossa” se salían de libreto. Frente a esto, Trujillo comentó: “en esta ocasión nosotros jugábamos, pero lejos de que nos estuvieran grabando, hasta el día de hoy nos preguntamos con qué intención fue sacado ese video, estaba prohibido, nadie podía sacar un material de este tipo, y la intensión si fue negativa, ocurrió todo lo contrario”.

Finalmente, Martín Cárcamo tenía un último invitado, una sorpresa para Valentín Trujillo, su amigo y compañero de trabajo por más de 40 años, Mario Kreutzberger, Don Francisco, quien sin preámbulo ingresó diciendo que venía a promover el Premio Nacional de Música para Trujillo.