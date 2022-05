Perla Ilich sin filtro: «Yo no muestro el cuerpo para generar dinero»

A más de 10 años de la emisión de su docureality, Perla Ilich sigue contando con el cariño del público; pues solo en su cuenta de Instagram tiene más de 700 mil seguidores, a los que encanta con los registros de su vida familiar y sus siguientes proyectos.

Es en este contexto que la influencer recientemente sorprendió al compartir una historia en la red social donde hace un descargo sobre el tipo de contenido que comparte y por qué no le gusta subir registros más subidos de tono.

«Yo me saco la c… para vivir y no me quejo. Soy feliz trabajando, no tengo nada en contra de la gente que muestra para generar dinero. Bien por ellos» comenzó escribiendo Perla Ilich.

Siguiendo por esta línea, la gitana agregó que «Yo tengo otra costumbre y además no me gusta. Es mi opinión personal y si yo no muestro nada es porque Dios me dio el don de hablar, de poder demostrar mi personalidad».

Junto con lo que Perla afirmó: «A las envidiosas y malas las dejo en las manos de Dios. Yo no soy ni mejor, ni peor que nadie. Soy bien mujercita y cuando ayudo a alguien no lo hago para que la gente lo vea, lo hago de corazón y no voy criticando al mundo».

Perla Ilich sin filtro

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que según lo consignado por FMDOS, la influencer siguió refiriéndose a la situación, en esta oportunidad, por medio de una transmisión en vivo.

«No vivo criticando ni pelando a nadie, me levanto, cuido a mis bebés, trabajo y mi preocupación es cumplir mis metas. Yo no muestro el cuerpo para generar dinero y respeto a las que lo hacen, bien por ellas» indicó Perla Ilich.

Para cerrar, afirmó que «cuando dije ‘yo no necesito estar mostrando nada para generar dinero’, es porque es totalmente la verdad. Yo no necesito estar mostrando nada. Los años que yo estuve en la televisión jamás me destaqué por mostrar algo. Inclusive, muchas veces cuando grabábamos y me pedían ponerme no sé po’, traje de baño y yo dije ‘no, no necesito hacerlo'».