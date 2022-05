Karol Lucero sale a responder a críticas: «Deben llevar una vida tan aburrida»

Recientemente, Karol Lucero volvió al centro de la noticia, luego de que en una entrevista se refiriera a su posible regreso a la televisión; además de confesar cómo ha lidiado con todas las críticas y funas que le llegan desde el comienzo del estallido social.

En conversación con Radio ADN, el ex chico Yingo aseguró que «He recibido muchas invitaciones para regresar, pero por ahora estoy viajando y no es compatible con un trabajo estable. Por ahora no está dentro de mis planes volver».

Junto con esto, Karol Lucero afirmó que no se toma muy en serio las funas en su contra. «Sigo siendo una de las personas con más seguidores del país, sigo trabajando, y eso a mucha gente quizás le molesta, pero esas frustraciones no me puedo hacer cargo» lanzó.

Obviamente que estos comentarios no cayeron nada bien entre los usuarios de redes sociales, quienes de inmediato partieron a dejarle mensajes de todo tipo y dejar los típicos comentarios que se hicieron populares durante el estallido social.

«Te van a funar»; «Succionalo karol dance»; «mente de tiburón»; «Quien lo extraña?»; «CHPL Carol dance!!!!»; «No gracias. No te molestes en volver»; «Mente de shark»; «El apoyarlo te hace funable»; «Y que nos interesa el funado» y «para de llamar la atención» es parte de lo que escribió.

La respuesta de Karol Lucero

A raíz de todos los comentarios que recibió Karol Lucero, es que lo que el emprendedor y ex animador televisivo no se quiso quedar callado y salió a responderles.

«Jajajajaja que risa leer los comentarios, no hace mas que confirmar mi hipótesis; los perdono a todos jajajaj y que mas les pique», escribió el chiquillo, y no acabó ahí.

«Aquí están opinando de mí, si realmente no les importara, simplemente ni lo verían; pero no los culpo, deben llevar una vida tan aburrida, que es mejor molestar a los demás sin motivos ni sentido. Pero nunca criticará quien esté ocupado en su propia vida haciendo algo importante. Saludos a los que pasan en buena», cerró.