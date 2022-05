¡Conoció el mar! Pancho Saavedra sube adorable postal con su retoña

Tal como te contamos en marzo pasado, Pancho Saavedra anunció con bombos y platillos la llegada de su primera retoña. Desde ese día que el animador se ha convertido en un papá chocho, compartiendo todos los detalles de lo que ha sido esta nueva etapa en su vida.

Es en este contexto que recientemente el animador de Canal 13 sacó suspiros entre sus seguidores, luego de compartir una adorable postal junto a la pequeña y a su perrito, de lo que fue la primera visita a la playa de la bebé.

«La Laurita Más abrigada que hijo único, es cierto jajajajajaja. Conociendo el mar y respirando por acá» escribió Pancho Saavedra para acompañar el registro donde se le puede ver sosteniendo a la niña, que usa un tierno polerón con orejitas, además de una manta.

Al poco tiempo, la publicación ya tenía casi 200 mil me gusta y cientos de comentarios de su público, quienes no podían con la ternura de la fotito y le dedicaron adorables mensajes tanto a él como a Laura.

«Tanta felicidad en una sola imagen»; «Después cuando pase un poco el tiempo, no vas a poder creer lo mucho q la abrigabas»; «Me encantas ..eres el mejor laurita sera la niña mas feliz y bendecida del mundo»; «Que linda postal Panchito!» y «Se comprueba el dicho !! Jaja» es parte de lo que le escribieron.

Pancho Saavedra y la paternidad

Hace unas semanas y durante un live de Instagram, el animador se refirió a lo que han sido sus primeros días como papá. «Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. No hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir».

«Como que se te va a reventar el corazón de amor. De verdad parte tu familia ahora, con todo el amor que uno puede tener por el esposo, padres, hermanos» agregó Pancho Saavedra.

Siguiendo por esta línea señaló que «Ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo. Vas conociendo a tu hija, un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas… es muy heavy. Sus ojos, ahora los abre… unas pepas gigantes».