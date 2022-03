Pancho Saavedra y sus primeros días como papá: «No hay palabras para describir el amor»

Solo unas semanas atrás te contamos que Pancho Saavedra junto a su esposo Jorge Uribe se convirtieron en papitos por primera vez; un sueño que el animador tenía hace un largo tiempo y que por fin logro cumplir.

A través de su cuenta de Instagram, el rostro de Canal 13 compartió una tierna postal con la pequeña Laura, junto a la que escribió: «Hija mía gracias por hacernos los hombres más felices del mundo. Intentaremos ser los mejores padres, Te amamos con nuestra vida».

Desde ese momento que Pancho Saavedra ha estado más que chocho compartiendo registros de su retoña, además de contar algunos detalles de lo que ha sido su nuevo rol de papá y cómo se está adaptando a este cambio radical en su vida.

Pancho Saavedra como papá

Es más, recientemente el animador hizo una transmisión en vivo por Instagram con Ingrid Cruz, donde se refirió a estos primeros días de paternidad. «Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. No hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir».

«Como que se te va a reventar el corazón de amor. De verdad parte tu familia ahora, con todo el amor que uno puede tener por el esposo, padres, hermanos» agregó Pancho Saavedra.

Siguiendo por esta línea, el locutor de radio Pudahuel comentó que «Ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo. Vas conociendo a tu hija, un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas… es muy heavy. Sus ojos, ahora los abre… unas pepas gigantes».

«Todavía no le doy besitos tan intensos, porque con la cosa del COVID… le faltas sus vacunas. Los dos con el Coke decimos ‘un poco menos de intensidad’» cerró Pancho Saavedra sobre los cuidados que han tenido con la chicoca.