Raquel Argandoña critica fotito en látex de Tonka Tomicic: «Ella quiso provocar algo»

Este lunes te contamos que Tonka Tomicic dejó la grande en redes sociales, luego de publicar unos osados registros en los que aparece mostrando todo el proceso para ponerse un ceñido traje de látex que utilizó en las grabaciones del programa Starstruck.

Resulta que la red social bajó en dos oportunidades el posteo, ya que la chiquilla aparece en la primera fotito completamente a potope, cubierta de talco y cubriéndose con las manos. Aunque afortunadamente en las últimas horas logro recuperarla y se encuentra en su cuenta.

Tonka Tomicic se refirió a esta situación con Las Últimas Noticias, donde aseguró que «llama la atención que bajen esta fotografía que no es un desnudo total, en rigor no muestra nada, solo piel y los videos mostraban el proceso para ponerme un vestido de látex, que incluyó mucho talco».

Raquel Argandoña sobre Tonka Tomicic

Obviamente que el tema fue tocado en el programa Zona de Estrellas, donde Raquel Argandoña llamó profundamente la atención; al mandarse una crítica en contra de la animadora.

«Sobre esta foto, yo voy a ser muy sincera, creo que no era necesario. Ella sale espectacular, pero no es la visión que tenemos de Tonka Tomicic, no es la imagen que tenemos de ella» comenzó señalando la panelista.

Siguiendo por esta línea, Argandoña agregó que «ella pone ahí que todo es un proceso para usar un vestido de látex (…) yo usé un vestido de látex, en el ‘Bailando’ de Martín Cárcamo usé un vestido de látex y nunca hubo tanto show. Yo creo que ella quiso provocar algo y si ella quiso provocar algo, lo logró, pero no sé si era necesario».

Por otro lado, la Quintrala calificó el posteo de la foto como un error. «Yo de verdad creo que la persona que le aconsejó publicar esa foto no es amigo, es un enemigo porque la perjudicó. Es mi manera de pensar. No quiero que se me malinterprete: Tonka se ve estupenda y está mejor que nunca físicamente. Está delgada, regia, todo».

«Viene de un periodo terrible para ella siendo la número uno, la saquen de pantalla por un periodo. Ella se toma esta foto, creo que no le ayuda, no suma. No es la Tonka que nosotros estamos acostumbrados a ver» cerró Raquel Argandoña.