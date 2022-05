Afirman que vecinos de Tonka Tomicic no la podrían ni ver: «Estamos aburridos de ella»

Por estos días Tonka Tomicic estuvo en la noticia, a raíz de su regreso a la televisión como jurado del programa Starstruck. Pero ahora la animadora genera polémica luego de que se revelara que no se llevaría nada bien con sus vecinos.

Esta información fue entregada ni más ni menos que por Cecilia Gutiérrez, quien en su programa online contó que cuando fuel a un mall del barrio alto, se le acercó una mujer «muy pituca»; quien de inmediato le confesó que era vecina del rostro de Canal 13.

«Tengo que contarte algo. No me aguanto, tengo que contarte algo» le habría dicho la mujer de acuerdo a lo que contó la periodista.

Siguiendo por esta línea, agregó que «yo vivo en el mismo edificio de la Tonka y todos los vecinos estamos aburridísimos, porque ella, en su búsqueda de privacidad, se le ocurrió plantar unos árboles gigantes. Resulta que nos tapó la vista, la ventana a todos los vecinos. Nosotros no vemos nada, ella quedó super cubierta».

Tras esto, la vecina le habría dicho a Cecilia Gutiérrez que «hicimos denuncias y todo pero no pudimos ganarle. No sé qué abogados tiene ella… no pudimos ganarle y ella sigue con sus árboles gigantes». Además indicó: «Los vecinos estamos aburridos de ella porque además tiene gatos».

Los problemas no solo serían con Tonka Tomicic

Pero la cosa no se queda ahí, ya que la mujer contó una particular situación con Marco Antonio López, más conocido como Parived y esposo de Tonka Tomicic. «Nosotros no nos acercamos a su casa porque su marido es como brujo, nosotros le tenemos miedo así que no nos acercamos a ese hombre».

Finalmente, Cecilia Gutiérrez relató que la vecina en una oportunidad confundió a la animadora con un ladrón. «Yo la otra vez tuve que llamar a los guardias, porque vi a una persona que andaba con un polerón así oscuro paseándose y pensé que era un ladrón y era la Tonka».