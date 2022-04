¡Te pasaste! Kel Calderón saca aplausos con fotitos en microbikini

Con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, Kel Calderón siempre está compartiendo todo tipo de registros en sus redes sociales, ya sea de su día a día, sus proyectos laborales e incluso picaronas fotitos con las que saca suspiros.

Es en este contexto que la chiquilla recientemente dejó la grande entre sus fanáticos; luego de compartir una serie de postales desde una sesión de fotos en la que se luce posando con un coqueto microbikini negro que deja casi nada a la imaginación.

«Better when Wet (mejor mojada)» escribió Kel Calderón para acompañar las postales, que al poco tiempo recibieron más de 81 mil me gusta y cientos de comentarios donde no podían más con lo regia que se ve, llenándola de piropos.

«Eres la única mujer que amo»; «amor mío, me vas a matar de un infarto»; «Son las fotos más lindas que e visto de ti»; «Eres muy hermosa»; «la puede puede»; «Hermosa siempre en mi corazón»; «Que onda lo regia!!»; «que vuelva el verano» y «La media cueraa bro» es parte de lo que le escribieron.

Pero no todos fueron buenos comentarios para Kel Calderón, ya que algunos usuarios pensaron que se había hecho algo en el rostro y lucía rara.

«Tu cara cambia (quiza con cirugía) y pierdes los gestos lindos que tenias de niña»; «Qué te hiciste que cambió tu linda cara»; «no lo tomes a mal pero a mí parecer..es cómo qué no fueras tú» son algunos de los comentarios que le dejaron en su contra.

Kel Calderón y pololo

Hay que recordar que la chiquilla lleva un tiempo con su pololo; y en un principio Kel Calderón afirmaba que Alfredo ‘Toto’ Torrealba se trataba de solo un gran amigo. Pero en realidad su relación iba mucho más allá, ya que el chiquillo la acompañaba a todos los eventos a los que asistía.

Según cuentan nuestros amigos de Radio Activa, el joven es odontólogo de profesión y se dedica a eso en la actualidad, de hecho tiene una consulta en el centro de Santiago. Si bien ninguno de los dos muestra en redes sociales su romance, la pareja se ha ido de vacaciones juntos e incluso han compartido cumpleaños.