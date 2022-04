Sabrina Sosa deja sin aliento a sus seguidores con picarona fotito

Con más de 763 mil seguidores en Instagram, Sabrina Sosa es más que activa, compartiendo todo tipo de registros en los que se luce ligera de ropa; además de compartir detalles sobre su vida diaria e incluso sus próximos proyectos personales.

Y durante la jornada de este viernes, la chiquilla dejó la grande entre su público, luego de compartir en la red social de la camarita una coqueta postal que suele llevar en su plataforma para adultos Unlok.Me.

«La magia existe. Amé esta foto, es del nuevo set de Unlok y la quise compartir con ustedes también» escribió Sabrina Sosa para acompañar la picarona fotito que al poco tiempo dejó la grande entre sus seguidores.

Pues a las pocas horas de subir la publicación, la modelo che recibió más de 22 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de su público, llenándola de piropos por lo regia que se ve.

«Guapa»; «Increíble Imagen!!!»; «Hermosaa»; «La mansa magia…»; «Ohh me enamore»; «te pasaste para ser hermosa tu..»; «Me dejas loco»; «Linda sabri te vez radiante»; «Sin duda es una gran foto»; «Más linda que el sol»; «Tu eres la magia» y «Devuélvete porfa» le escribieron.

Sabrina Sosa y los rumores de Alexis Sánchez

Hace un largo tiempo te contamos que corrieron fuertes rumores sobre un posible remember entre Sabrina Sosa y Alexis Sánchez; esto luego de que pillaran a la chiquilla en un partido de La Roja donde jugó el Niño Maravilla.

Por lo mismo que al tiempo, le preguntaron por redes si es que tenía planeado irse a Italia, esto debido a que el futbolista juega allá. La argentina decidió responder pero de una particular manera.

«Irse de un país no es una decisión sencilla. A no ser cuando estás muy joven. Yo siempre soñé con Italia, me encanta todo. En algún momento quizás pueda vivir allá. Mientras disfruto de donde estoy» afirmó.

Mientras que otro usuario le consultó de plano si había salido con Alexis. «Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir, si no se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida» señaló.