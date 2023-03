«Nunca me defendí por miedo»: Ex polola de Jorge González lo funa en redes sociales

Quedó la grande en redes sociales, luego de que durante la jornada de este martes 28 de marzo se viralizara la funa de Jorge González por parte de su ex pareja, Daniela Pizarro. Hay que recordar que en un principio su relación generó gran polémica por la notoria diferencia de edad entre ambos.

Tras el fin del romance, Pizarro cerró gran parte de sus cuentas de redes sociales, entre ellas Instagram. Pese a esto, comenzó a utilizar TikTok. Ahora, que ya ha pasado más tiempo desde su quiebre, la expareja de González, conocida como “Fliquiteada”, reapareció en Instagram y escribió en contra del líder de Los Prisioneros

La funa contra Jorge González

«Escribo canciones y después le pego a las mujeres, sigan siendo fans», comenzó señalando la joven a través de sus stories, haciendo referencia a la canción escrita por el artista, ‘Corazones Rojos’.

Siguiendo por esta línea, la ex pareja de Jorge González agregó que «Un hombre puede vulnerarte hasta lo más sagrado y quitarte la dignidad, pero está todo bien, si en algún momento fue tu sustento económico».

Junto con esto, se lanzó en contra de las mujeres que le prestan su apoyo al exmiembro de Los Prisioneros. «Mujeres diciendo que este tipo es feminista por una canción vende humo, como todo lo que vende».

Posteriormente, Pizarro fue aún más allá y amenazó al cantante con contar «toda la verdad», señalando que «si me siguen hue… voy a hablar, fue bajo perfil mucho tiempo (…) yo nunca me defendí por miedo, pero estoy pensando seriamente en que ya no me pueden hacer nada y no hay razón para tener miedo».

«En todo caso me acaban de decir que no es secreto pa’ nadie que esta persona tiene fama de maltratador de mujeres, igual no está demás actualizar a la gen Z», sentenció la mujer.