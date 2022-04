Gissella Gallardo comparte particular mensaje tras quiebre con Mauricio Pinilla

No cabe duda que el quiebre más comentado del último tiempo en el mundo de la farándula ha sido el de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo. Pues tras meses de especulaciones el propio futbolista confirmó a través de redes sociales que habían terminado su relación.

«Ante los rumores que circulan en los medios quiero aclarar que efectivamente junto a Gissella hemos decidido separar nuestros caminos» comenzó escribiendo el ahora animador en una historia de Instagram.

Junto con esto, Mauricio Pinilla aprovechó de desmentir las especulaciones que apuntaban a una posible infidelidad. «También aclarar que no existen terceros involucrados en nuestra decisión. Sólo pedimos respeto por nuestros hijos y el amor que tantos años mantuvo en pie nuestros sueños».

Es en este contexto que a dos semanas de conocerse el quiebre, Gissella Gallardo sorprendió a sus seguidores al compartir un particular mensaje que muchos apuntaron se refería ni más ni menos que a su ex.

«Entre más conozco a los hombres, más quiero a mi perro» escribió la chiquilla según consigna La Cuarta; eso sí, rápidamente aclaro que no se estaba refiriendo a «nadie cercano».

Y como era de esperar, sus seguidores no dudaron en afirmar que le estaba mandando un mensaje a su ex esposo y le escribieron que «Harto tarde te diste cuenta»; «palo para Pinilla» y «cuidado, estás sufriendo y no te conviene hablar».

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo tras el quiebre

Luego de que se confirmara que Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla decidieron terminar su relación, de inmediato comenzaron a surgir rumores sobre los posibles nuevos romances de la ex pareja.

Pues de acuerdo a lo señalado por Cecilia Gutiérrez, el animador estaría teniendo «onda» ni más ni menos que con una compañera de trabajo, aunque no sería de TVN. Mientras que en el caso de Gallardo también estaría conociendo a alguien. «Está por Chicureo la cosa, no es conocido, pero es amigo de una conocida».