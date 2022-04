El Chacotero Sentimental online: Auditor no sabe estar solo

Este martes en El Chacotero Sentimental conocimos la historia de Leo, de 3.3, quien le contó a El Rumpy que tras 12 años de relación conoció a una chiquilla en su nuevo trabajo y le cambió la vida totalmente.

Resulta que este chiquillo estuvo en un pololeo más que largo hasta que se cambió a un trabajo mucho mejor remunerado y con más tiempo. La cosa es que ahí se encontró con una compañera de trabajo a la que en un principio no pescaba mucho y por casi siete meses intentó convivir con ella solo laboralmente.

Pero la cosa cambió radicalmente luego de que para el cumpleaños de la chiquilla, lo invitara a celebrar en privado a su casa. Ahí pasó de todo y ahora llevan siete meses pololeando.

Y esto no es todo, ya que la compañera de trabajo y actual polola, más encima quedó embarazada como a los tres meses de que comenzaran a salir. Así que ahora recién comenzaron a tomarse las cosas más lentamente y empezaron a conversar si es que que acaso se quieren ir a vivir juntos.

Al final, Leo no ha querido contarle de la nueva relación a su ex y menos del embarazo; mientras que su amorcito tampoco le ha dicho a su ex pareja con quien ya tiene una retoña en común.