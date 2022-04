Camilo Huerta le dedicó romántico mensaje a Marité Matus

Unos días atrás, Marité Matus y Camilo Huerta partieron a unos días de relajo hasta el Valle del Elqui, donde disfrutaron en una villa privada de todas las comodidades y bellezas que ofrece el norte del país. Es más, la chiquilla compartió una romántica postal desde una tinaja de agua caliente.

Ahora los tortolitos están de vuelta en la capital, pero eso no evitó que el ex chico Yingo publicara una fotito de su viaje, además de dedicarle unas tiernas palabras a su amorcito a través de su cuenta de Instagram.

«Días felices junto a mi amor. Te amo Marité Matus. Por más momentos felices» escribió Camilo Huerta para acompañar los registros de su escapada al norte.

Al poco tiempo de compartir las postales, el participante de ‘El Discípulo del Chef’ recibió más de 9 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes están encantados de ver que finalmente la parejita no duda en gritar a los cuatro vientos su amor.

«Se ven tan lindos juntos»; «Amo»; «Me encantan»; «Hermosa pareja ❤️ me encantan soñados»; «Son una hermosa pareja»; «Que bella pareja, amo como se ven»; «se ven lindos, los dos son guapos»; «Me encantan los dos, que el amor perdure por siempre» y «Es que los amooooo» es parte de lo que les escribieron.

Camilo Huerta sobre Marité Matus

Hace un tiempo, Camilo Huerta estuvo invitado a ‘La Divina Comida’ junto a Claudia Pizarro, Karen Bejarano y Simón Oliveros; donde por primera vez se refirió a su relación con Marité Matus.

«Le coqueteé por Instagram, por Mensaje Directo. Ella vivía en Barcelona. La vi un día comiéndose unos churros muy ricos y le escribí por los churros» comenzó relatando.

Siguiendo por esta línea reveló que «De ahí empezamos a conversar y después la conocí. Es una mujer muy sencilla, me encantó aún más».

Finalmente Camilo aseguró que nunca ha conocido a Arturo Vidal, pero que no existen problemas por sus relaciones anteriores. «No existen dramas. Yo nunca le he hecho un problema por algo y si lamentablemente no llego a tener un final con ella, es la vida, es parte de los procesos».