Así reaccionó Mauricio Isla con el debut de Thati Lira en Aquí se Baila

La noche de este lunes se llevó a cabo el estreno de la segunda temporada de ‘Aquí se Baila’, luego del triunfo del ex chico ‘Fama’ Kike Faúndez, quien logró superar a sus compañeros y convertirse en el mejor bailarín del ciclo.

Y sin duda que el nuevo ciclo partió con todo, ya que una de las primeras en debutar fue Thati Lira, quien junto a Julio Allendes se lucieron arriba del escenario bailando al ritmo de la salsa, con el tema de Víctor Manuella ‘Que suenen los tambores’.

Luego de su presentación, la brasileña reveló que le gustó bailar con su compañero, mientras que el chiquillo aseguró que le «agradeció a Dios de inmediato» cuando le propusieron bailar con ella. Mientras que Sergio Lagos no pudo evitar preguntarle por la opinión de Mauricio Isla, asegurando que está muy contento con su participación en el espacio.

Es más, el propio Huaso compartió a través de sus redes sociales lo chocho que estaba con la participación de Thati Lira en el espacio de baile de Canal 13; por lo que no dudó en compartir un registro de la chiquilla junto a lo que escribió: «tremenda corazón».

Momento en el que la bailarina rápidamente le respondió con un «Mi corazón, muchas gracias por el apoyo».

Thati Lira y su relación con Mauricio Isla

Recientemente Thati Lira dio una entrevista, donde habló sobre cómo lleva su relación a distancia con Mauricio Isla. «Nos respetamos, confiamos el uno en el otro, nos llevamos bien y estamos muy contentos. Yo siempre dejo que todo fluya, no me gusta forzar las cosas. No hay presión».

Siguiendo por esta línea, afirmó que no tiene problemas en este tipo de pololeo. «Mi teoría es que cuando pasas mucho tiempo con una persona no respiras, no hablas de otra cosa. Necesitas extrañar. Eso da otro sabor a la relación».