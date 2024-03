El romántico gesto de Camilo Huerta a Marité Matus por su cumpleaños

Marité Matus, reconocida modelo y esposa de Camilo Huerta, tuvo un día especial y celebrado en la paradisíaca isla de Aruba junto a su esposo. La ocasión fue compartida por la propia Marité a través de sus redes sociales, donde no dudó en compartir algunas fotos con sus seguidores.

«Happy birthday to me (Feliz cumpleaños para mí). Gracias a todos por sus hermosos saludos», escribió Marité junto a una fotografía, donde aparece mirando una torta. El registro se llenó rápidamente de buenos deseos y saludos de parte de sus seguidores, obteniendo más de 20 mil me gusta.

El mensaje de Camilo Huerta a Marité Matus

La foto también reveló la sorpresa que le preparó su esposo, Camilo Huerta, ya que se podían apreciar globos en forma de corazón y pétalos sobre la cama, además de un romántico ramo de rosas sobre el velador.

Incluso, su hijo se sumó a los saludos compartiendo una especial historia donde aparece junto a su madre en su matrimonio. «Feliz cumpleaños, mamita hermosa. Que hoy y siempre recibas todo el amor y la felicidad que mereces. Eres la mejor, te amo», expresó cariñosamente.

Si bien la celebración fue algo más intimo, pues no compartieron mucho al respecto en redes sociales, Camilo Huerta compartió un tierno mensaje redes sociales. Esto junto a una foto de Marité donde aparece disfrutando de la playa, el exchico Yingo dedicó románticas palabras.

«Feliz cumpleaños amor. Qué lindo día pasamos, lleno de risas y momentos que siempre vamos a recordar», expresó Huerta.

«Siempre te lo digo pero, gracias por hacerme siempre mejor persona. Por más momentos de alegría junto a ti, hoy y siempre, te amo infinito», concluyó, resaltando el amor y la complicidad que comparten en esta etapa de sus vidas.