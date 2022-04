¡Ándate cabrito! A Jean Meneses se le vio todo tras descuido en video viral

Un particular video comenzó a viralizarse en redes sociales y que tiene como protagonista ni más ni menos que a Jean Meneses; pero no por su participación en el último partido de Universidad Católica, si no que por lo que ocurrió en después del encuentro.

Resulta que el delantero no hizo noticia por su destacado rol en el empate 1-1 frente a los albos; pero por un registro subido a TikTok en el que aparece leseando con sus compañeros en pleno camarín.

De acuerdo a lo que se puede apreciar en el registro, los chiquillos están de lo más bien celebrando frente a la cámara. Pero por motivos aún desconocidos, de un momento a otro, se abrió el plano y quedó a descubierto toda su humanidad… y cuando decimos toda quiere decir toda.

El chiquillo de inmediato intentó cubrirse, poniéndose detrás de su compañero, pero ya era demasiado tarde, porque en cosa de minutos el registro ya estaba corriendo por todas partes y las redes sociales estaban llenas de memes y ediciones sobre la situación.

Como te mencionamos anteriormente, las redes sociales se llenaron de memes por el particular chascarro que vivió el futbolista en el camarín de Universidad Católica.

Los mejores memes del chascarro de Jean Meneses

No mamá no busques Jean Meneses en Twitter pic.twitter.com/7376HEbSTE — Carlos Cordero (@CharlosLamb) April 25, 2022

Yo al ver el video de jean Meneses: pic.twitter.com/UJiw4BHPvT — Briso🅰️zul (@boyybriso) April 25, 2022

Al amigo de Jean Meneses que se dejó abrazar cuando el wn tenía el manguaco afuera. pic.twitter.com/YnhZNK88Y8 — malinois felipe (@_pipemalinois) April 25, 2022

no debí buscar a jean meneses en twitter hoy pic.twitter.com/SP45MTWHV8 — battinson stan (@simpdealexoroz) April 25, 2022

Ver la tendencia Jean meneses y creer que habia metido un gol y era otra cosa pic.twitter.com/he2hzYe7Kw — Pachi (@lokillapachy) April 25, 2022