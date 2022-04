La fuerte acusación contra Natalia Duco por parte de su ex pareja

La jornada de este domingo estuvo marcada por una complicada denuncia realizada a través de redes sociales, por parte de Rafael Bueno, la ex pareja de Natalia Duco; quien aseguró que no ha podido ver al pequeño hijo de ambos.

Cecilia Gutiérrez se encargó de dar a conocer esta información, ya que por medio de sus historias de Instagram, compartió unas capturas de pantalla en las que se puede ver unos mensajes escritos por el cubano, quien terminó su relación con la deportista nacional hace un año.

«Me duele pensar que la gente que te ‘quiere’ es capaz de vulnerar tus derechos… Estamos trabajando para que no suceda más» comenzó escribiendo en relación a su retoño que tiene con Natalia Duco.

Posteriormente la periodista compartió otro pantallazo en la que se puede ver una postal del pequeño. «Ya va una semana entera en que no sé nada de ti, no te puedo abrazar, no podemos jugar y menos dormir juntos, cada día que pasa es más y más difícil para mí» escribió Rafael Bueno.

Junto con esto, el cubano escribió que ya no puede esperar para volver a ver al bebé que tiene con Natalia Duco. «No podemos conversar juntos en tu idioma, relacionarnos, verte crecer y pareciera que será así para largo, pero no te preocupes que ya lo haremos. Te amo con todo mi ser y te extraño con la vida. Nos vemos».

Hay que mencionar que hasta el momento Natalia Duco ha preferido no referirse a la situación.

Natalia Duco y su relación

Se debe mencionar que en 2020 Natalia Duco presentó al padre de su hijo mientras se encontraba participando en MasterChef Celebrity, revelando cómo es que empezó la relación entre ambos.

«Cuando fue el funeral de mi entrenadora, él fue quien llevó la bandera de Cuba, porque yo quería tapar el ataúd con la bandera de Cuba y él la llevó, y eso me quedó muy marcado. Después lo llamé para agradecerle y ahí empezamos a salir. Desde ese día hasta el día de hoy no nos hemos separado» señaló en ese momento.