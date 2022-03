Yamila Reyna tomó radical decisión por amor

Desde que anunció su relación con el futbolista Diego ‘Mono Sánchez, Yamila Reyna ha estado más que chocha gritando su amor a los cuatro vientos, tanto así que al poco tiempo de comenzar su pololeo se comprometieron para casarse.

Por lo mismo que recientemente la actriz che tomó una radical decisión sobre su estilo de vida, la que está completamente motivada por su amor al arquero.

Resulta que a finales de enero, ‘Mono’ Sánchez fue confirmado como el nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta; por lo mismo que Yamila Reyna optó por dejar todo en Santiago y seguir a su amorcito hasta el norte del país.

«¿Alguien más usa la técnica del rollito para hacer las maletas?» escribió la también comediante a través de sus historias de Instagram; donde publicó un registro en el que se puede ver que ya está preparando su equipaje para partir junto a su amorcito fuera de la capital.

Yamila Reyna se despide

Eso sí, antes de partir a Antofagasta, Yamila Reyna se juntó con su amiga y ex compañera de MasterChef Celebrity, la también actriz Begoña Basauri. Y por medio de la red social de la camarita, ambas compartieron registros de la despedida en donde mantuvieron el siguiente diálogo:

«Estamos cenando porque yo me voy para Antofagasta donde está mi novio», parte señalando la argentina. «Y yo estoy sufriendo porque mi amiga se me va y se me va lejos… ¡Te vas a otra región!», le dice Begoña Basauri.

«¡Ay! Esta boluda es como que me voy a vivir Tailandia. Si vuelvo a fin de mes. Me voy a Antofagasta, no a Dubai», agregó la chiquilla en tono de humor, quien inmortalizó el instante junto su partner.

Es de esta forma que Yamila Reyna deja la capital para unirse a su prometido, quien le entregó el anillo de compromiso en abril pasado, a poquitos meses de comenzar su relación.