«Gente venenosa»: Diego «Mono» Sánchez defiende con todo a Yamila Reyna tras fuertes críticas

Hace un par de semanas atrás se hizo fuerte el rumor de una reconciliación entre Yamila Reyna y Diego Sanchez. Algo que al parecer no fue del gusto de los seguidores de la presentadora, ya que se han dedicado a criticarla duramente.

Recordemos que las cosas se complicaron entre ambos luego de que se filtrarán conversaciones subidas de tono entre el arquero y otra mujer. Este hecho desató una serie de pistas que indican que la pareja había puesto fin a su relación.

Sin embargo recientemente se habrían expuesto fotografías de ambos en un matrimonio, bastante acaramelados. Respecto a estos registros, varias personas atacaron a la argentina por haber «perdonado» a Sanchez.

Ante esto la animadora no dudó en responder en sus redes sociales. «A mí este último tiempo me han criticado. Que si termino mi relación, que si vuelvo, que por qué vuelvo, que ‘yo te tenía allá arriba, porque pensé que eras empoderada’… o sea yo jamás he vendido nada de nada, yo soy quien soy«, fue parte de lo que escribió.

Ahora Diego Sanchez no quiso quedar al margen de la situación, de modo que utilizó sus redes sociales para defender a Yamila.

Diego Sánchez defendió a Yamila Reyna

El futbolista decidió utilizar su cuenta oficial de Instagram para responder a las fuertes críticas que han llegado tras su regreso con la animadora argentina.

«Por este medio quiero decirle a toda gente venenosa y que no tiene vida, que se cree tener el derecho de darnos una «opinión» o algún «consejo» (que jamás hemos pedido y jamás pediremos no sean tan patudos y no se hagan los vida perfecta)», puntualizó en primer lugar.

«Creo que esa gente venenosa tiene una vida muy mala y que quiere ver a los demás de la misma forma pero no es así la cosa. No se tomen atribuciones porque no saben realmente lo que pasa entre Yamila y yo y tampoco tienen porque saberlo», señaló.

«Y para terminar le pido a toda esa gente de vida perfecta que si quieren opinar, criticar o tirar mierda háganlo conmigo y no con Yamila, yo no tengo ni un problema en lidiar con gente de ese tipo. Espero que tengan linda tarde y una hermosa vida. Un abrazo a todos los reales», no se le escapó escribir a Diego Sánchez.

«Estaré atento a mensajes y opiniones porque tengo ganas de bloquear a la gente venenosa y las ‘viejas’ cahuineras», concluyó en otra historia el jugador.