Sabrina Sosa rompe el silencio a rumores de relación con Alexis Sánchez

A principios del 2022 comenzó a correr un fuerte rumor de nuevo romance en el mundo del deporte nacional, esto luego de que Cecilia Gutiérrez asegurara que había onda entre Alexis Sánchez y Sabrina Sosa. Rumores que solo aumentaron luego de que la chiquilla estuviera en Calama para el partido de Chile-Argentina.

Y aunque todos partieron a preguntar si es que de verdad había algo entre los dos, ninguno de los involucrados quiso referirse a un posible romance; por lo qué se mantuvo el misterio y las dudas entre los seguidores de ambos.

Pero finalmente fue la propia Sabrina Sosa la que rompió el silencio sobre todos los rumores, ya que en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la chiquilla fue consultada sobre su supuesta relación con el Niño Maravilla.

En primer lugar, uno de sus seguidores intentó pillarla con una pregunta. «¿Y cuándo a vivir a Italia?» esto porque Alexis actualmente juega en el Inter de Milán, equipo de dicho país.

«Irse de un país no es una decisión sencilla. A no ser cuando estás muy joven. Yo siempre soñé con Italia, me encanta todo. En algún momento quizás pueda vivir allá. Mientras disfruto de donde estoy» lanzó Sabrina Sosa, sacándose los pillos.

Finalmente un usuario no se guardó nada y sin filtro le preguntó si acaso había o no un romance con el futbolista. «¿Saliste con Alexis? No te enojes, es de copuchento nomás, jaja, me agradas mucho».

Y sorprendiendo a todos sus seguidores, la modelo che no tuvo problemas en responder a los rumores. «Nunca abro esa puerta de afirmar o desmentir, si no se acaba la privacidad que guardo en muchos aspectos de mi vida».

Los rumores de Sabrina Sosa

Hay que mencionar que esta no es la primera vez que vinculan a Sabrina Sosa con Alexis Sánchez, ya que hace 10 años se especuló que los chiquillos tuvieron un touch and go; es más, algunos paneles de farándula afirmaron que la trasandina le puso el gorro a Claudio Valdivia con el ídolo de La Roja.

Esta papita la soltó hace algunos días el panelista de Me Late Francisco Halzinki, al ser consultado en sus redes sociales por esta nueva relación. “Esto sería como una especie de remember, porque el año 2012 Sabrina habría tenido ‘un touch and go’ con Alexis en el vip de un conocido local nocturno en Santiago y con el que le habría sido infiel a Claudio Valdivia mientras él se encontraba en Perú”, lanzó.