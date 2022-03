Karen Bejarano responde sin filtro a pesados comentarios: «Basta de minimizar los problemas de salud mental»

Este jueves Karen Bejarano se convirtió en la gran ganadora de El Discípulo del Chef, luego de que el público votara por ella como la mejor de la temporada y se llevara para la casa los 15 millones de pesos del premio; los que afirmó que usará para pagar las deudas que tiene por su salud mental.

Pero no todo ha sido alegría para la ex chica Mekano, ya que algunos no han dudado en críticar su triunfo; especialmente Daniela Aránguiz, una de las tres finalistas del espacio, y quien a través de redes sociales escribió: «Fui elegida entre los chefs, nunca di pena, nunca lloré».

Junto con lo que agregó: «Las personas con éxitos no viven siendo víctimas. Viven al máximo, corren el riesgo y al final del día lo logrado es sin siquiera haber mostrado una lágrima para que el resto sienta pena por ti».

Karen Bejarano responde

Es en este contexto que Karen Bejarano no se quiso quedar callada, así que a través de una publicación en Instagram se refirió a la importancia de la salud mental. «Jamás voy a dejar que digan que hablar de salud mental es dar lástima».

«Tenemos que normalizar hablar de estos temas, prestarle más atención a las señalas, dejar de herir a aquellos que se atreven a hablar de sus dolores, porque hablar nos sana» continuó la artista.

«En cambio, el bullying destruye aún más a las personas que lo están pasando mal. Incluso como ya hemos visto en tantos alrededor del mundo, a muchos los lleva lamentablemente a tomar la terrible decisión de quitarse la vida» agregó Karen Bejarano.

Siguiendo por esta línea escribió que «Pasarlo mal y querer salir de ahí es de valientes. Que nadie te diga lo contrario, porque si lo hace solo habla de su ignorancia y su falta de empatía» y señaló: «Así que no tengan miedo… que nadie les diga cómo sanar. ¡Si quieren hablar, hablen!».

«Sus experiencias son inmensamente valiosas y poderosas porque pueden ayudar alentando a otros a querer hablar y pedir ayuda» indicó.

Para cerrar Karen Bejarano comentó: «Basta de minimizar los problemas de salud mental. Todos necesitamos que sea una prioridad, no solo la salud mental, sino que también la educación emocional como herramienta de vida y para la prevención».