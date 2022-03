Fran Undurraga enamora con coqueto baile en TikTok

No cabe duda que Fran Undurraga es más que activa en sus redes sociales, donde siempre está compartiendo todo tipo de osados registros que la llenan de aplausos de sus seguidores; además de mostrar los nuevos proyectos en los que está trabajando.

Es en este contexto que a inicios de la pandemia, siguiendo la tendencia de muchos que recurrieron a TikTok para matar el aburrimiento, la chiquilla se unió también; pero al parecer no le duraron mucho las ganas, ya que hace meses que no subía ningún tipo de registro a la plataforma.

Así que para muchos fue una sorpresa ver nuevamente a Fran Undurraga en la red social, ya que la influencer volvió con todo, compartiendo unos videos en los que se mueve sensualmente, luciendo un coqueto vestido dorado.

«Ahora si po!! Aprendiendo “tik tok” seeee no me digan nada… soy un desastre» escribió la ex chica reality en Instagram para acompañar el registro que resubió y que al poco tiempo alcanzó más de 300 mil reproducciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

«La Panchita dándolo todo»; «El desastre ma hermoso»; «Hermosa mujer te amo por tu sensualidad»; «Sin palabras hermosa mujer»; «Te queda perfecto el vestido…»; «Aprendiendo? Pero si estás genial!»; «Regia, estupenda» y «Eres perfecta» le escribieron a Fran Undurraga.

Fran Undurraga y su amorcito

Como contaron hace un tiempo nuestros amigos de Radio Activa, las visitas a México de la chiquilla tienen una particular razón, pues ahí es donde vive su pololo Clovis Nienow, a quien conoció durante su paso por el reality de Mega ‘Resistiré’.

Ambos han mantenido su romance en el más bajo perfil, por lo que es raro ver fotos de ambos juntos o comentarios románticos en sus cuentas de Instagram. Incluso, hace algunos meses Francisco Halzinki, más conocido como «Experto en reality», reveló que Fran y Clovis habían terminado, ya que el mexicano entraría a un reality de romances.

Sin embargo, todo parece indicar que nuevamente están juntos ya que terminó el proyecto laboral de Clovis Nienow.