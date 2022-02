No podrá ni nombrarlo: El acuerdo extrajudicial entre Jordi Castell y chino Ríos

En el último tiempo, es de sabio conocimiento las polémicas que se han disputado entre el animador de televisión y ex panelista de Primer Plano, Jordi Castell, con el ex número uno del tenis en el Mundo, el ex tenista chileno Marcelo Chino Ríos; ahora una nueva actualización ha tenido este enfrentón.

El veredicto de este miércoles comenzó cuando Chino Ríos llegó al nivel de querellarse contra Castell en octubre del año pasado; el ex número uno habría decidido llevar la situación a la justicia en el momento en que el fotógrafo dio algunas declaraciones en el programa de YouTube Carpool VAC.

En dicha situación, Castell había mencionado en el programa que «si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti que es dealer de crystal meth, en South Beach, en Washington Avenue… (…) y si les cuento que tengo cómo comprobar eso (….) y si les cuento la razón por la que su hija, su hija mayor, la que tuvo con Giuliana Sotela, la Constanza, estuvo enojada con él un año y medio porque se metió a su teléfono, por equivocación, se metió al teléfono de su papá, y encontró cosas que tenían mucho que ver con ehhhh mujeres que no eran mujeres«.

La sentencia extrajudicial entre Jordi y Chino Ríos

Tras estos comentarios Ríos decidió ir a la justicia, en el que se logró llevar un acuerdo extrajudicial; según consigna, La Tercera, «Castell debe retractarse públicamente de sus palabras y admitir que se trataron de su acusaciones falsas, y que jamás tuvo pruebas. De hecho, ese desmentido debe hacerse con la misma publicidad que tuvieron los dichos que originaron la querella y para ello se elegirá un medio de comunicación digital».

A su vez, el fotógrafo se comprometió a no nombrar nunca más al ex tenista ni a su familia de forma pública; en el caso de que ocurriera tendrá que pagar una especie de multa de 5 millones de pesos.