José Luis Repenning subió una foto veraniego y se llevó el piropo de sus fans

José Luis Repenning no pasa desapercibido su pasatiempo en las vacaciones que está disfrutando en el norte de nuestro país; en esta ocasión el periodista de Mega, subió una publicación en su cuenta de Instagram que sorprendió a varios de sus fans en la red social.

De hecho, ya hace uno días atrás José Luis reveló una postal en el que se puede apreciar al comunicador posando con una apretada camisa veraniega con un ajustado traje de baño que en dicha ocasión dejo vueltos locos a sus fans.

«A mis 44 me pongo este traje de baño igual no más... ¿si no es ahora cuándo? Jaja … ¡Cariños desde el norte!», había expresado el periodista en la imagen señalada que se llenó de elogios por parte de sus seguidores e incluso, algunos comentarios le solicitaban que subiera otra imagen para que pudieran apreciar desde otro ángulo el traje de baño.

Las reacciones de los seguidores de José Luis Repenning

Al parecer, el periodista lee atentamente a las sugerencias de sus seguidores y respondió al público con otra postal en la que luce nuevamente el traje de baño ajustado; ayer el comunicador subió la postal en la que se puede apreciar desde la perspectiva de su espalda mientras se bañaba en la playa.

Repenning tituló la foto como «Despreocupado», cuya publicación tiene más de 26 mil likes y mil seiscientos comentarios; dentro de estas opiniones salieron a luz las reacciones de sus seguidores que quedaron anonadados con la postal.

Algunos de los comentarios que recibió el periodista son los siguientes: «Cuidado con el sol repe que los bombones se derriten«, «y yo preocupada queriendo saber ¿Quién tomó esa tremenda foto?», «que ponga la foto de frente este bombón«, «¡Como tan juicioso pue! …que Dios me lo bendiga», «para porfa, así no se puede …no me puedo seguir muriendo«.