Video de impacto muestra a soldado ucraniano despidiéndose de sus padres

La jornada de este jueves, el mundo quedó sin palabras luego de que se viera en vivo el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania; tras semanas de advertencias e incluso sanciones económicas para evitar el conflicto.

Es en este contexto que rápidamente comenzaron a circular registros de lo que viven los ciudadanos en las últimas horas frente al complejo momento. Por lo mismo que generó impacto el video de un joven soldado ucraniano que se despide de sus padres.

«Ya nos toca salir, estamos bajo un intenso bombardeo. Mamá, papá, los amo. Todo estará bien» dice el soldado que se ve de menos de 30 años y que rápidamente se volvió viral alrededor del mundo.

Pero esto no es todo, sino que en otro registro que se viralizó se logra escuchar: «La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por las decisiones de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan».

Las palabras de Gabriel Boric

Hay que mencionar que al poco tiempo de conocerse el ataque a Ucrania, los líderes alrededor del mundo comenzaron a reaccionar, condenando la decisión de Vladimir Putin y haciendo un llamado a la paz y al diálogo entre las naciones.

Y uno que a través de Twitter se refirió a este tenso momento mundial es Gabriel Boric, el Presidente electo compartió un mensaje con su simpatía para los civiles que se encontraron en medio de los bombardeos.

«Rusia ha optado por la guerra como medio para resolver conflictos. Desde Chile condenamos la invasión a Ucrania, la violación de su soberanía y el uso ilegitimo de la fuerza. Nuestra solidaridad estará con las víctimas y nuestros humildes esfuerzos con la paz» indicó.