«No más machismo»: Yasmín Valdés critica a jueces de «Aquí se baila» por tratarla de pornográfica

Yasmín Valdés se vio enfrentada a una incómoda situación en el capítulo más reciente de «Aquí se baila». Todo ocurrió producto de un escotado vestido rojo que la bailarina usó en su presentación.

En muchas ocasiones se pudo ver como Yasmín debió acordar su atuendo para no mostrar más de la cuenta. De hecho, la situación no pasó desapercibida en los jueces; «esto no puede pasar en un escenario. Si dices que te alejas de tu lado sexy, y después haces un show donde se ve todo«, la repudiaron.

«La verdad es que ahí ya no estaba viendo técnica, ni nada, porque me molestó verlo. Estabas preocupada sólo de subirte el vestido, pasó varias veces y eso es inaceptable. Si tú sabes que tienes pechos grandes, cierra el escote un poquito más«, aseguró ácidamente Neila Katinas.

Asimismo, Fran García Huidobro se sumó a las críticas, asegurando; «es incómodo como jurado. Yo di vuelta la cara tres veces. Lo que más me hubiese gustado es levantarme de aquí y ayudarte. Uno sabe que la intención de la concursante no es que se le salgan todas sus pechugas; pero quería pararme a taparla y eso ensucia cualquier cosa».

La furiosa respuesta de Valdés a las críticas del jurado en redes sociales

Yasmín por su parte se desahogó frente a las fuertes críticas del jurado a través de sus redes sociales. «Lo ocurrido el jueves pasado donde se grabó este capítulo: fue humillante y degradante hacia mi persona«, comenzó reclamando Valdés según reportó La Cuarta.

«Lo ocurrido fue un accidente, muy incómodo; por lo que independiente de la crítica a mi rendimiento durante el programa, no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió. Ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo«, señaló Valdés.

Asimismo, agregó que: «me parece grave, considerando lo incómodo que fue para mí esa exposición, al punto que solicité que se editaran las imágenes. La producción cortó una parte importante del capítulo donde me tildaron de ‘pornográfica’; lo que es ofensivo dado que lo pornográfico sería mi cuerpo».

Finalmente, Yasmín agregó «espero que no vuelva a pasar que se humille a nadie por un accidente externo al participante donde se expone una parte del cuerpo que, por lo demás; no debiese por qué ser ‘asqueroso’, ‘pornográfico’, ni ‘vergonzoso‘».

«No más gordofobia, machismo, misoginia ni hipersexualización«, concluyó.