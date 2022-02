Mujer amenazó con un arma a persona en la playa Metri de Puerto Montt

Nuevamente un acto de repudio se hizo viral en las últimas horas a través de las redes sociales; una mujer amenazó a una persona de estar en su propiedad en sector de la playa Metri de Puerto Montt e incluso amenazó de sacar un arma.

«Este es un lugar de reservación, independiente de que me filmes, no me interesa«, así partió la versión de la mujer en el registro y que luego intentó tomar las cosas de la creadora del video.

«No, no es un lugar público (…) yo te dije que acá tu no puedes estar«, añadió la mujer mientras indicaba a la persona que debía irse del recinto y a la vez intentaba tomar el celular de la denunciante.

Lo impactante del registro, fue cuando la mujer amenazó directamente a la joven de que iba usar armas si no salía del recinto. «Te voy a sacar con arma, porque no se puede de otra forma», finalizó la protagonista del viral.

Un viral que hace recordar a otro viral

El incidente nuevamente deja de que hablar y abre el debate sobre el acceso a las diferentes playas de nuestro país; las autoridades de bienes nacionales aún no se hacen presentes sobre la situación que ocurrió en la Región de los Lagos.

La situación traer a colación el incidente que también se hizo viral hace 3 años con el presidente de Gasco que en dicha ocasión amonestó y expulsó a tres mujeres de la playa del lago Ranco ubicado en la Región de los Ríos.

En ese entonces, Matías Pérez Cruz, se acercó en donde estaban las mujeres para indicarles que se fueran del lugar porque estaban «en su jardín», puesto que, su terreno conecta con la salida hacia el lago.

El sujeto insistía que estaban en una propiedad privada y que le molesta que lleguen gente e ingresen sin preguntarle a él, sin su autorización; el hombre había mencionado que era abogado y que ellas no le podían hacer nada.