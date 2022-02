Flaviana Seeling impacta con postal totalmente al natural

Más de 600 mil seguidores tiene Flaviana Seeling en Instagram, donde siempre está compartiendo registros de su vida diaria y sus nuevos proyectos. Pero recientemente sorprendió con unas postales con las que quiso entregar un importante mensaje.

Resulta que la ex Axé Bahía publicó dos postales en bikini sin ningún tipo de edición, para hablar del amor propio y lo importante de ser feliz feliz con uno mismo.

«¡Sin filtro! Porque puedo, ¡Porque quiero! Ser uno mismo en el mundo que constantemente trata que no lo seas es el mayor de los logros» comenzó escribiendo Flaviana Seeling en la publicación que subió a sus redes sociales.

Siguiendo por esta línea, la bailarina brasileña de 44 años agregó: «¡Soy feliz por ser como soy! Antes dejaba que la gente opinara de mi vida… qué puedo debo hacer. Que a mi edad había cosas que ya ni son para mí…».

El consejo de Flaviana Seeling

«Sólo yo sé lo que puedo o no hacer! Sé tu mismo y preocúpate de tu vida, ¡No de la mía!» continuó Flaviana Seeling. «Si me quiero vestir así, si me quiero sacar foto de bikini, si quiero seguir bailando, si quier reírme hasta morir, si quiero hablar con garabatos, si a veces soy loca, a veces llorona… ¡Así soy yo!».

Para cerrar, la comunicadora le compartió un importante mensaje a sus seguidores. «No dejen que nadie dirija su vida. ¡La vida es una sola! Pasa con la gente que amas, ríete, disfruta y aprovecha hoy».

Al poco tiempo de compartir la publicación, recibió más de 6 mil me gusta y decenas de mensajes de sus fanáticos, quienes no dudaron en aplaudirla por el mensaje de amor propio que le entregó a quienes la siguen.

Se debe recordar que ahora Flaviana forma parte del programa, Somos un plato de TV+, que se presenta de lunes a viernes, desde las 13.30 horas. Ahí la brasileña realiza un rol de coanimadora acompañando a José Miguel Furnaro y Álvaro Lois.