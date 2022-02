José Antonio Neme sobre Tonka Tomicic tras caso Parived: «Esto es sin llorar»

Durante el fin de semana se revelaron nuevos antecedentes del caso «relojes vip robados», los cuales complican cada vez más a Parived, señalando las conversaciones telefónicas que mantuvo con contrabandistas y las millonarias deudas que mantenía.

Junto con esto se conoció que el esposo de Tonka Tomicic utilizaba los cheques de la animadora, para realizar los pagos a plazo, dándose de esta forma mayor credibilidad.

Obviamente que este lunes en el ‘Mucho Gusto’ comentaron lo que es la polémica del momento; instancia que utilizó José Antonio Neme para criticar la postura de silencio que mantiene Tonka desde el principio del caso.

La crítica de José Antonio Neme

«Yo sé que nos movemos en lo estrictamente legal y hay que ser responsables, pero para quienes trabajamos en televisión y hemos estado expuestos. Hay una construcción de un vínculo con la opinión pública que es distinto al del resto de las personas. Eso lo tenemos que entender todos» comenzó señalando el animador.

Siguiendo por esta línea José Antonio Neme agregó: «si mañana aparece un cheque mío usado por mi mamá, una pareja, comprando algo y no sé qué, a ustedes que no les quepa duda que voy a abrir la boca. Yo no me voy a ir a esconder a ni un departamento».

Y la cosa no se quedó ahí, ya que el locutor de Radio Pudahuel lanzó que «esto es sin llorar. Entonces, yo lo llevo más a un análisis más de lo mediático que desde lo legal».

«Nadie está preparado para esto, pero si uno ha pasado 20, 25 años diciendo ‘buenos días’ todos los días, entrando a la casa de la gente, pucha, hay una cuota como de nexo que uno tiene con ese ejercicio» continuó José Antonio Neme.

Finalmente el periodista afirmó que «Tonka tiene una cercanía con la gente, ella construyó eso, entonces el caso expuesto de esta manera tan fría y su silencio, es lo que descoloca a la opinión pública».