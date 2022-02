Concursante de «Aquí se baila» se habría retirado producto de fuerte lesión

Luego de unas cuantas semanas al aire, el estelar de Canal 13 «Aquí se baila»; perdió a una de sus concursantes más populares. Se trataría de nada menos que Vivi Rodrigues, quien debió decir adiós al espacio televisivo.

Rodrigues llegó, a la vez, para reemplazar a la actriz Paz Bascuñán. Sin embargo, la bailarina sufrió una lesión que la obligó a abandonar la competencia.

Según reportó Página 7, la brasileña sí se iba a ausentar por unos días producto de la misma molestia; pero al parecer ésta era más grave de lo que se creía, obligándola a dejar el escenario del programa de Canal 13.

Ayer miércoles, Rodrigues compartió un mensaje que confirmaría la gravedad de la lesión. «Hoy fue un día difícil ¿cuántas veces nos pasan cosas que no logramos entender el porqué? Pero debemos tener la certeza que todo es perfecto y que en algún momento comprenderemos lo sucedido«.

Finalmente, Vivi compartió una imagen donde se le ve en la clínica MEDS; acostada en una camilla a punto de recibir algún tratamiento.

Yasmín se va en contra de los jueces de «Aquí se baila»

Yasmín Valdés se vio enfrentada a una incómoda situación en el capítulo más reciente de «Aquí se baila». Todo ocurrió producto de un escotado vestido rojo que la bailarina usó en su presentación.

En muchas ocasiones se pudo ver como Yasmín debió acordar su atuendo para no mostrar más de la cuenta. De hecho, la situación no pasó desapercibida en los jueces; «esto no puede pasar en un escenario. Si dices que te alejas de tu lado sexy, y después haces un show donde se ve todo«, la repudiaron.

Yasmín por su parte se desahogó frente a las fuertes críticas del jurado a través de sus redes sociales. «Lo ocurrido el jueves pasado donde se grabó este capítulo: fue humillante y degradante hacia mi persona«, comenzó reclamando Valdés.

«Lo ocurrido fue un accidente, muy incómodo; por lo que independiente de la crítica a mi rendimiento durante el programa, no me parece el tratar como algo ‘vulgar’ lo que ocurrió. Ni menos la connotación sexual que le dio uno de los jueces, hasta insinuar que lo hice a propósito y que lo incomodó a tal punto que no quería seguir viendo«, señaló Valdés.